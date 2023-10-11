Борщевой набор дорожает — Finance.ua

Борщевой набор дорожает Сегодня 21:27 — Личные финансы

Холод и первый снег на западе Украины подняли цены на некоторые овощи борщового набора. В частности, подорожали капуста, морковь и чеснок.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.

Так, на крупнейшем оптовом рынке запада Украины — Шувар во Львове, на 25% подорожала капуста, которая теперь продается по 7−8 грн/кг. Цена моркови выросла на 14%, и теперь этот овощ стоит 8 грн/кг. Символически выросла и цена чеснока — на 3% - до 120−130 грн/кг.

Не изменились цены на свеклу — 7−8 грн/кг, лук — 10−11 грн/кг и картофель — 6−7 грн/кг.

Томаты продаются в зависимости от сорта и качества от 15 до 40 грн/кг. Красный сладкий кубовидный перец — по 35−45 грн/кг.

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