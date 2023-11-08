Боррель сказал, как война на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины — Finance.ua

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Боррель сказал, как война на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины

Казна и Политика
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Боррель сказал, как война на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины
Боррель сказал, как война на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины
Война Израиля и ХАМАС уже оказывает влияние на международную поддержку Украины.
Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на конференции послов ЕС.
Боррель признал, что хотя эти два конфликта очень отличаются, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на политику союзников по Украине и международную поддержку Киева.
«Во время моей последней поездки в Вашингтон я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться. Это реальная проблема, и все вы должны приложить усилия для противодействия этому», — призывал Боррель.
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Он отметил, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой, и призывают Запад ее быстрее решить «потому что им невмоготу терпеть эту войну».
«И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать то, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, проявившееся во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН», — добавил Жозеп Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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