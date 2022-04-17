Болгария в рамках санкций ЕС запретила судам рф заходить в порты — Finance.ua
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Болгария в рамках санкций ЕС запретила судам рф заходить в порты

Сегодня 15:45
16
Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои черноморские порты в рамках расширенных санкций ЕС.
Об этом сообщила Морская администрация страны на своем веб-сайте, пишет «Европейская правда».
«С 00.00 16 апреля 2022 года вход в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, сменивших российский флаг или регистрацию в морском регистре на любое другое государство после 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
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Исключения сделаны только для судов, попавших в затруднительное положение или нуждающихся в гуманитарной помощи, или судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.
Напомним, европейские страны объявили о закрытии своих портов для судов из рф в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против россии.

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По материалам: РБК-Україна
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