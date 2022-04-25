Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии — Марченко
Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Марченко напомнил, что Украина недавно присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.
«Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами», — подчеркнул министр.
Кроме того, на встрече с директором Главного управления казначейства Франции Эммануэлем Муленом Марченко предложил присоединиться к продвижению в G7 и среди других стран возможности введения дополнительного налога на импорт российских энергоносителей.