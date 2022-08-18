Болгария прекращает экспорт древесины в третьи страны — Finance.ua
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Болгария прекращает экспорт древесины в третьи страны

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В Болгарии решили запретить экспорт древесины в третьи страны. Причина — в недостатке ее в стране.
Об этом сообщает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев в эфире bTV.
«В сельском хозяйстве много проблем — сейчас у нас нехватка древесины. С сегодняшнего дня приказываю прекратить вывоз древесины в третьи страны», — сказал он.
Он подчеркнул, что сейчас конец лета и проблемы на внутреннем рынке должны быть улажены примерно в течение месяца, поскольку момент упущен.
По словам Гечева, спрос на деревянный материал увеличился примерно в 3 раза и причина в высоких ценах на топливо.
«Вчера я встречался с двумя крупными переработчиками древесины. Они сказали, что будут участвовать во всем плане, сократив количество древесины, которое они будут покупать, чтобы мы могли удовлетворить практические потребности населения. Начнем с потребностей населения из крайне нуждающейся категории по спискам, которыми будет помогать Министерство социальных дел», — добавил и. о. министра.
Напомним, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку подобные требования нарушают контракты. россия в свою очередь прекратила поставки газа.
Позже стало известно, что Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского «Газпрома».
По материалам:
РБК-Україна
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