Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн — Finance.ua
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Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн

Мир
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Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн
Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн
В Болгарии к 2025 году будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО стоимостью более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов).
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает Standartnews.
Министр отметил, что место, где обустроят военную базу, пока не одобрили.
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По его словам, к 2025 году база для боевой группы должна быть готова. Он также объяснил, что большинство офицеров в многонациональной группе будут из Италии и что группа будет выполнять оборонные функции в случае военной угрозы.
Тагарев добавил, что численность группы может возрасти до 1500 человек в мирное время.
Ожидается, что часть необходимых для строительства средств предоставит НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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