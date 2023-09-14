Болгария отменила запрет на импорт украинского зерна — Finance.ua

Болгария отменила запрет на импорт украинского зерна Сегодня 18:30 — Аграрный рынок

Болгария отменила запрет на импорт украинского зерна

Парламент Болгарии на заседании 14 сентября принял решение об отмене запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом сообщает болгарская служба « Радио Свобода ».

Решение Национального собрания поддержали 124 голосами «за», 69 «против» и еще 8 «воздержались». При этом перед голосованием в зале около двух часов продолжались дебаты о целесообразности решения.

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В частности, министр сельского хозяйства страны Кирилл Ватев заявил, что ранее поддерживал идею продления запрета, однако накануне изменил свое мнение после анализа экономических данных и прогноза правительства.

Ватев добавил, что в субботу состоится встреча с производителями зерна, а сегодня они подадут свои вопросы и опасения, чтобы вместе сформировать программу действий.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже поблагодарил болгарский парламент и правительство: «Болгария поддерживает возобновление экспорта 🇺🇦 агропродукции после 15 сентября. Благодарю парламент Болгарии, правительства и Премьер-министра Николая Денкова за поддержку украинского народа и путей солидарности!», — написал он в соцсети Х.

Напомним, Совет министров Республики Польша 12 сентября принял решение о продлении запрета импорта украинского зерна в страну в одностороннем порядке, несмотря на отсутствие такого решения со стороны ЕС. При этом большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

В то же время, решение со стороны Европейского союза еще не принято.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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