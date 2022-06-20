Болгария начала получать азербайджанский газ — Finance.ua

Болгария начала получать азербайджанский газ

Сегодня 11:49 — Энергетика

Болгария начала получать азербайджанский газ

Болгария получила первые объемы азербайджанского газа по трубопроводу Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает радиостанция BNR.

До конца июня поставки газа будут проводиться в тестовом режиме, а с начала июля азербайджанский газ полностью заменит российский.

Читайте также Германия готовит дополнительные меры по экономии газа

Начальная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 млрд кубометров.

Напомним, российский монополист «Газпром» с 27 мая прекратил поставки природного газа в Болгарию, потому что страна отказалась принимать условия компании, нарушающие действующие контракты. Речь идет об оплате, ведь россия требует платить за газ рублями, но Болгария оплатила все поставки той валютой, которая указана в контрактах.

Вскоре Минэнерго Болгарии сделало шаги по созданию альтернативных механизмов поставки природного газа и разрешению ситуации, хотя до этого страна планировала отказаться от российского газа до конца 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.