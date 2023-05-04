Болгария готова снять запрет на импорт из Украины: озвучено условие — Finance.ua
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Болгария готова снять запрет на импорт из Украины: озвучено условие

Аграрный рынок
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Болгария готова снять запрет на импорт из Украины: озвучено условие
Болгария готова снять запрет на импорт из Украины: озвучено условие
Национальный запрет Болгарии на некоторые товары, поступающие из Украины, будет снят после вступления в силу мер ЕС, направленных на стабилизацию рынка.
Такое заявление сделала пресс-служба Кабмина Болгарии, отметив, что запрет на ввоз продукции из Украины будет снят с даты вступления в силу мер ЕС, сообщает Euractiv.
Некоторые меры ЕС включают второй финансовый пакет для поддержки фермеров из наиболее пострадавших стран в размере 100 миллионов евро и активацию чрезвычайных защитных мер. Комиссия также будет регулярно контролировать другие товары и, в случае возмущения рынка, будет внедрять защитные механизмы. Также будут реализованы мероприятия по улучшению логистики и транзита товаров из Украины.
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Комиссия также объявила, что приняла исключительные и временные превентивные меры по импорту ограниченного количества товаров из Украины в соответствии с исключительными гарантиями регламента об автономных торговых мерах.
Эти мероприятия касаются пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения и направлены на устранение проблемных мест с логистикой этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Справка Finance.ua:

  • экспорт дешевой агропродукции из Украины стал причиной массовых протестных акций в ряде стран. Местные фермеры блокируют дороги, поскольку из-за ввоза украинского зерна они не могут реализовать собственную агропродукцию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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