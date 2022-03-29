Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж — Finance.ua

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

Сегодня 05:29 — Фондовый рынок

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

У большинства представителей малого и среднего бизнеса России после полномасштабного вторжения на территорию Украины в марте 2022 года упали объемы продаж.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ).

«Более половины российских предпринимателей — 54% — отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы — на это пошли 83% компаний», — сообщил представитель НАФИ в понедельник.

Отмечается, что наиболее распространенной мерой по сокращению расходов в компаниях стало снижение затрат на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые отразились бы на их бизнесе.

Чаще всего об отсутствии изменений говорят представители среднего бизнеса (37%) и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).

Отмечается, что опрос был проведен в марте, было опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех главных отраслей экономики во всех федеральных округах россии. В качестве респондентов выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.

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