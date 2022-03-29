Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

Сегодня 05:29Фондовый рынок
20
Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продажБолее половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж
У большинства представителей малого и среднего бизнеса России после полномасштабного вторжения на территорию Украины в марте 2022 года упали объемы продаж.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовой информации (НАФИ).
«Более половины российских предпринимателей — 54% — отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы — на это пошли 83% компаний», — сообщил представитель НАФИ в понедельник.
Отмечается, что наиболее распространенной мерой по сокращению расходов в компаниях стало снижение затрат на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Только 16% предпринимателей не заметили изменений, которые отразились бы на их бизнесе.
Чаще всего об отсутствии изменений говорят представители среднего бизнеса (37%) и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).
Отмечается, что опрос был проведен в марте, было опрошено 500 представителей малого и среднего бизнеса всех главных отраслей экономики во всех федеральных округах россии. В качестве респондентов выступали владельцы бизнеса, первые лица компаний и предприниматели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.