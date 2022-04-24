Более 99,7% граждан, имеющих счета в украинских банках, доступны дистанционные услуги системы BankID — НБУ (инфографика) — Finance.ua
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Более 99,7% граждан, имеющих счета в украинских банках, доступны дистанционные услуги системы BankID — НБУ (инфографика)

Сегодня 14:00Казна и Политика
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Более 99,7% граждан, имеющих счета в украинских банках, доступны дистанционные услуги системы BankID — НБУ (инфографика)
Даже в условиях войны граждане Украины продолжают получать через Систему BankID НБУ безопасный доступ к онлайн-услугам, предоставляемым государственными органами, общественными организациями, банками и другими коммерческими учреждениями.
Об этом сообщили в НБУ.
Более 99,7% граждан, имеющих счета в украинских банках, доступны дистанционные услуги с использованием Системы BankID НБУ.
Так, за I квартал 2022 года в Системе BankID НБУ осуществлено более 10,9 млн успешных электронных идентификаций, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Стабильная работа системы BankID НБУ имеет важное значение для поддержки наших граждан в период военного положения, поскольку гарантирует беспрепятственный круглосуточный доступ к государственным и финансовым сервисам», — отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.
Более 99,7% граждан, имеющих счета в украинских банках, доступны дистанционные услуги системы BankID — НБУ (инфографика)
Она добавила, что использование системы BankID НБУ сейчас является самым востребованным способом удаленной идентификации и верификации для государственных и банковских услуг.
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В частности, для аутентификации граждан в мобильном приложении «Дія» для дальнейшего доступа к цифровым документам и получения выплат по программе «єПідтримка», а также для удаленного открытия счетов для граждан, не имеющих возможности посетить отделение из-за вынужденного перемещения или несостоятельности банка осуществить физическое обслуживание клиента во время войны.
По состоянию на 01 апреля 2022 Система BankID НБУ насчитывала 40 банков — идентификаторов и 101 абонентов — предоставлятелей услуг.

Справка Finance.ua:

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По материалам: Finance.ua
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