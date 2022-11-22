Более 70 судов ждут разрешения на заход в украинские порты — Finance.ua
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Более 70 судов ждут разрешения на заход в украинские порты

Казна и Политика
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В настоящее время 76 судов ожидают разрешения на заход за грузом в порты Большой Одессы, пишет usm.media.
«В понедельник три судна покинули украинские порты. Они перевозят 90 428 тонн зерна и прочего продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы», — сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии «Радио Свобода».
Братчук добавил, что в украинские порты направляются три сухогруза, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.
«76 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 33 загруженных сухогруза готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения», — добавил спикер Одесской ОВА.
По материалам:
Finance.ua
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