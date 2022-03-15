Более 62 миллионов грн – поддержка ПУМБ для ВСУ и Сил теробороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Более 62 миллионов грн – поддержка ПУМБ для ВСУ и Сил теробороны

Сегодня 15:09Казна и Политика
22
ПУМБПУМБ
Идет героическое противостояние украинского народа российскому вторжению. ПУМБ Рината Ахметова перечислил более 62 миллионов гривен на поддержку украинских воинов: 30 миллионов гривен на Вооруженные Силы Украины и более 32 миллионов гривен на Силы территориальной обороны.
Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко: «ПУМБ вместе с Украиной 30 лет. Все кризисные периоды проходит совместно с украинцами. Сейчас командой мы обеспечиваем стабильность украинской финансовой системы. Также поддерживаем наших защитников. Украинские воины стоят на защите наших клиентов и сотрудников, наших семей, независимости Украины. Мы благодарны им, что отстаивают свободу каждого уголка родной земли. Слава Украине!»
По материалам: ПУМБ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.