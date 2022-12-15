Более 60% украинцев заявили об ухудшении материального положения — опрос Сегодня 20:00 — Личные финансы

Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения своей семьи, отметив при этом существенный рост цен на товары и лекарства.

Как свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября, хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%), возможность найти работу (ухудшилась для 72%) и качество образования (ухудшилось для 55 %).

«Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили ухудшение, 10% — отсутствие изменений, только 6% — улучшение. Ухудшение материального положения семьи отметили более 60%, треть — сказали об отсутствии изменений, об улучшении — только 4%», — говорится в исследовании.

В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.

«Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения», — свидетельствуют результаты опроса.

По словам исследователей, оценки цен на основные товары и лекарства не изменились за год.

УНІАН По материалам:

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