Более 60% украинцев заявили об ухудшении материального положения — опрос — Finance.ua
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Более 60% украинцев заявили об ухудшении материального положения — опрос

Личные финансы
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Более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения своей семьи, отметив при этом существенный рост цен на товары и лекарства.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября, хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилась для 94%), возможность найти работу (ухудшилась для 72%) и качество образования (ухудшилось для 55 %).
«Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили ухудшение, 10% — отсутствие изменений, только 6% — улучшение. Ухудшение материального положения семьи отметили более 60%, треть — сказали об отсутствии изменений, об улучшении — только 4%», — говорится в исследовании.
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В то же время социологи отмечают, что несмотря на то, что оценка собственного материального положения и материального положения страны претерпели за год негативные изменения, однако эти показатели не хуже уровня 2018 года.
«Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения», — свидетельствуют результаты опроса.
По словам исследователей, оценки цен на основные товары и лекарства не изменились за год.

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По материалам:
УНІАН
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