Более 60% агропредприятий Херсона прекратили работу из-за войны — Finance.ua

Более 60% агропредприятий Херсона прекратили работу из-за войны Сегодня 21:38 — Аграрный рынок

Подавляющее большинство сельхозпредприятий Херсонской области прекратило деятельность из-за боевых действий.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Facebook-странице Херсонской облгосадминистрации.

Как отмечается, по состоянию на 1 февраля 2022 г. в Херсонской области насчитывалось 645 сельскохозяйственных предприятий и 1763 фермерских хозяйства.

«63% сельхозпредприятий не сохранили деятельность из-за боевых действий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что аграрии области производили 3,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, содержали 57,8 тыс. голов КРС, 4,4 млн. голов птицы и 54,2 тыс. голов свиней.

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