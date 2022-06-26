Более 60% агропредприятий Херсона прекратили работу из-за войны — Finance.ua
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Более 60% агропредприятий Херсона прекратили работу из-за войны

Аграрный рынок
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Подавляющее большинство сельхозпредприятий Херсонской области прекратило деятельность из-за боевых действий.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Facebook-странице Херсонской облгосадминистрации.
Как отмечается, по состоянию на 1 февраля 2022 г. в Херсонской области насчитывалось 645 сельскохозяйственных предприятий и 1763 фермерских хозяйства.
«63% сельхозпредприятий не сохранили деятельность из-за боевых действий», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что аграрии области производили 3,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, содержали 57,8 тыс. голов КРС, 4,4 млн. голов птицы и 54,2 тыс. голов свиней.
По материалам:
AgroPortal.ua
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