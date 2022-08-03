Более 480 релоцированных предприятий уже возобновили работу — Минэкономики
С начала действия программы релокации перемещено 692 предприятия, 484 из которых уже возобновили работу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Телеграме.
По данным ведомства, наибольшая часть компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область. Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.
Читайте также
Среди возобновивших деятельность релоцированных предприятий наибольшую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%).
В целом украинские предприниматели подали 1769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.
«Программа релокации — это комплексная поддержка предприятий на пути к возобновлению деятельности. И она не заканчивается после физического перемещения всех производственных мощностей. Государство помогает в монтаже оборудования и налаживании деятельности. Мы вместе с предпринимателями ищем, где выгодно приобрести сырье и нанять квалифицированный персонал, как построить логистику и куда продать производимую продукцию, оказываем поддержку по построению экспортных цепочек», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
К участию в программе релокации могут присоединиться любые компании, находящиеся в зонах боевых действий.
Как сообщалось, в Украине действует государственная программа релокации производств. Предприятия, расположенные в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении мощностей на запад Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью