Более 480 релоцированных предприятий уже возобновили работу — Минэкономики Сегодня 11:32 — Фондовый рынок

Более 480 релоцированных предприятий уже возобновили работу — Минэкономики

С начала действия программы релокации перемещено 692 предприятия, 484 из которых уже возобновили работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Телеграме

По данным ведомства, наибольшая часть компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область. Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.

Среди возобновивших деятельность релоцированных предприятий наибольшую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%).

В целом украинские предприниматели подали 1769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.

«Программа релокации — это комплексная поддержка предприятий на пути к возобновлению деятельности. И она не заканчивается после физического перемещения всех производственных мощностей. Государство помогает в монтаже оборудования и налаживании деятельности. Мы вместе с предпринимателями ищем, где выгодно приобрести сырье и нанять квалифицированный персонал, как построить логистику и куда продать производимую продукцию, оказываем поддержку по построению экспортных цепочек», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

К участию в программе релокации могут присоединиться любые компании, находящиеся в зонах боевых действий.

Как сообщалось, в Украине действует государственная программа релокации производств. Предприятия, расположенные в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении мощностей на запад Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.