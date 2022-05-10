Более 40% владельцев биткоина ушли в минус из-за провала курса крипты — Finance.ua

Более 40% владельцев биткоина ушли в минус из-за провала курса крипты

Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

По мнению специалистов из инвесткомпании Fundstrat Global Advisors, курс биткоина может снизится до $29 тыс.

Курс биткоина просел на 55% с ноября 2021 года, что стало причиной потери средств некоторого количества инвесторов. Об этом сообщает CNBC.

Издание пишет о том, что более 40% холдеров лишились значительных сумм, так как курс биткоина обвалился, и теперь на их счетах денег меньше, чем они изначально вложили. Медиа ссылается на отчет аналитической компании Glassnode.

Аналитики полагают, что количество прогоревших инвесторов будет расти, если не брать в расчет трейдеров, которые смогли заработать в течение полугода — с того момента, когда BTC оценивался в $69 тыс. В течение апреля содержимое 15,5% крипто-кошельков резко сократилось, а сам биткоин обрушился до показателя в $31 тыс.

В Glassnode заявили, что инвесторы начали чаще проводить и оплачивать так называемые срочные транзакции. Известно, что срочные транзакции предполагают более высокие сборы за ускорение их проведения. Только в течение недели (в начале мая) инвесторы суммарно уплатили 3,07 BTC за такие транзакции. Ранее аналитики не фиксировали столь внушительных сумм. Эксперты говорят, что инвесторы хотели избежать рисков «в ответ на волатильность рынка», поэтому во время распродажи, которая состоялась со 2 по 8 мая, биткоины на сумму в $3,15 млрд были переведены из кошельков на биржи и впоследствии выведены. Вывод средств на такую большую сумму не фиксировался экспертами с ноября 2021 года.

Как сообщают в Glassnode, большое количество холдеров отказываются от биткоина в качестве накопительного средства, при чем этот тренд охватывает как «китов», так и мелких держателей, именуемых «креветками». Те, у кого на счету менее 1 BTC, все еще остаются верны самой популярной криптовалюте и стараются ее накопить.

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