Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии — Finance.ua

Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии
По данным министерства социальных дел Эстонии, 44% украинских беженцев в возрасте 20−64 лет смогли трудоустроиться в стране.
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что доля устроившихся на работу беженцев в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (30%).
Читайте также
В то же время, как отметили в министерстве, высокий уровень образования беженцев не гарантирует им соответствующую их квалификации работу. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по уходу за детьми беженцев.
Трудовая деятельность большинства украинских беженцев продолжается уже более двухсот дней.
В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 40 тысяч человек, 58% из которых трудоспособного возраста.
Ранее европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон сообщила, что почти 700 тысяч украинских беженцев работают, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.
По состоянию на конец марта 2023 г. статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
Поделиться новостью