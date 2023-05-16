Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии — Finance.ua

Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии Сегодня 10:31 — Личные финансы

Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии

По данным министерства социальных дел Эстонии, 44% украинских беженцев в возрасте 20−64 лет смогли трудоустроиться в стране.

Об этом сообщает ERR

Отмечается, что доля устроившихся на работу беженцев в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (30%).

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В то же время, как отметили в министерстве, высокий уровень образования беженцев не гарантирует им соответствующую их квалификации работу. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по уходу за детьми беженцев.

Трудовая деятельность большинства украинских беженцев продолжается уже более двухсот дней.

В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 40 тысяч человек, 58% из которых трудоспособного возраста.

Ранее европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон сообщила, что почти 700 тысяч украинских беженцев работают, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.

По состоянию на конец марта 2023 г. статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Українська правда По материалам:

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