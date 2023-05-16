Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии — Finance.ua
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Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии

Личные финансы
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Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии
Более 40% украинских беженцев смогли найти работу в Эстонии
По данным министерства социальных дел Эстонии, 44% украинских беженцев в возрасте 20−64 лет смогли трудоустроиться в стране.
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что доля устроившихся на работу беженцев в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (30%).
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В то же время, как отметили в министерстве, высокий уровень образования беженцев не гарантирует им соответствующую их квалификации работу. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по уходу за детьми беженцев.
Трудовая деятельность большинства украинских беженцев продолжается уже более двухсот дней.
В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 40 тысяч человек, 58% из которых трудоспособного возраста.
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Ранее европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон сообщила, что почти 700 тысяч украинских беженцев работают, а еще 450 тысяч детей сейчас учатся в школах и университетах по всему ЕС.
По состоянию на конец марта 2023 г. статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Українська правда
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