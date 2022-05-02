Более 4 млрд грн перечислено для выплаты пособия на проживание ВПЛ — Finance.ua

Более 4 млрд грн перечислено для выплаты пособия на проживание ВПЛ

Сегодня 15:26 — Казна и Политика

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в течение апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 4,1 миллиарда гривен четырьмя траншами.

Четвертый транш был перечислен 29 апреля в размере 1,5 миллиарда гривен. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели пособия указали в заявлениях о выплатах.

«Если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Следующий транш планируем перечислить 2-3 мая», — заявила она.

Также напоминаю, что согласно решению Правительства по заявлениям на пособие от имени малолетних детей, перемещенных без сопровождения законных представителей, пособие будет также выплачено начиная с марта, если заявление подано до 15 мая", — прокомментировала Марина Лазебная.

Напоминаем. что в соответствии с решением Правительства пособие на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Полученное пособие на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Выплата пособия на проживание не прекращается внутренне перемещенным лицам, которые вернулись на место постоянного проживания, но являются собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, и подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Заявление на пособие на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія» или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо громадны или ЦПАУ.

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