Более $36,7 миллиона поступило на счета НБУ за две недели работы United24 — Finance.ua
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Более $36,7 миллиона поступило на счета НБУ за две недели работы United24

Сегодня 17:38Казна и Политика
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Более $36,7 миллиона поступило на счета НБУ за две недели работы United24Более $36,7 миллиона поступило на счета НБУ за две недели работы United24
Более 36,7 млн долларов поступило на счета Национального банка Украины за две недели работы платформы United24.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
Федоров отметил, что министерства уже обнародовали первый отчет о распределении средств.
Министерство здравоохранения закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Каждый аппарат стоит 1 млн грн.
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Министерство обороны — 30 492 бронежилета и 35 674 каски.
Средства по направлению «Восстановление Украины» продолжают собирать на счетах, в скором времени они будут использованы для восстановления объектов критической инфраструктуры.
«Работа платформы United24 прозрачна и эффективна. Мы построили процесс регулярной отчетности. Ежесуточно на сайте обновляется сумма донейтов и еженедельно публикуется отчет от министерств. Заходите на www.u24.gov.ua или в Дію, чтобы еще на шаг приблизить победу нашей страны», — заявил Федоров.
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В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил благодарность каждому, кто своим вкладом помогает спасать жизнь украинцев.
«Работники службы экстренной помощи первыми выезжают к пострадавшим, поэтому очень важно обеспечить их всем необходимым. Мы направили пожертвования на закупку шести транспортных аппаратов ИВЛ, позволяющих поддерживать дыхательную функцию пациентов во время транспортировки, для заведений экстренной медицинской помощи. Благодаря им сотни людей в тяжелом состоянии смогут доехать в больницы живыми», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • 5 мая во время визита в Варшаву Премьер-министр Денис Шмыгаль представил международным партнерам и донорам платформу United24;
  • 17 мая президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.

Как помочь украинской армии

По материалам: Укрінформ
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