Более 300 миллионов гривен сына Януковича отдали на ВСУ — Finance.ua
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Более 300 миллионов гривен сына Януковича отдали на ВСУ

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Суд постановил отправить арестованные 300 миллионов гривен на нужды ВСУ. Деньги принадлежали Александру Януковичу — сыну экс-президента Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Речь идет об арестованных средствах ПАО «Всеукраинский банк развития», владельцем которого с 2011 года был Александр Янукович, старший сын экспрезидента Украины.
Отмечается, что работники банка хотели скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, поскольку у них нет ни одного законного источника происхождения. Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализовывали доходы, которые были получены преступным путем.
Однако в ходе досудебного расследования был наложен арест на денежные средства должностных лиц «Всеукраинского банка развития», а также на средства Александра Януковича. По судебному решению деньги сначала передали в АРМА.
«Еще с начала вооруженной агрессии рф прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента. Сейчас суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра. Согласно заявлению, они сыграли ключевую роль в «подрыве и угрозе территориальной целостности Украины».
Между тем Высший антикоррупционный суд не захотел ограничивать адвокатам Януковичей срок ознакомления с материалами. И это несмотря на значительное затягивание рассмотрения дела.
Также дело экс-президента Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Кобзаря передали в суд. Их будут судить за дезертирство и незаконное пересечение границы.
По материалам:
Finance.ua
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