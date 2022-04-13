Более 30 стран выпустят на рынок 60 миллионов баррелей нефти для снижения цен — Finance.ua

Более 30 стран выпустят на рынок 60 миллионов баррелей нефти для снижения цен

Сегодня 11:32 — Энергетика

Президент США Джо Байден сообщил, что более 30 стран согласились выпустить на рынок 60 млн баррелей нефти для понижения ее цены.

В своем аккаунте в Twitter американский лидер заявил о том, что вторжение путина в Украину привело к росту цен на топливо и продукты питания по всему миру.

Как отметил представитель компании, Vitol намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами. «И мы ожидаем, что это будет завершено до конца 2022 года», — сказал он и добавил, что объемы перевалки российской нефти «значительно сократятся во втором квартале с сокращением текущих контрактных обязательств».

Базирующаяся в Женеве фирма подтвердила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. После вторжения россии в Украину ее закупки являлись частью ранее уже подписанных контрактов.

Напомним, последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в россии 12 апреля упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 г., поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения россии в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.