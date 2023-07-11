Более 3 млрд грн: первые итоги продажи ФГВ активов бывших «дочек» российских банков на Прозорро. Продажи — Finance.ua

Более 3 млрд грн: первые итоги продажи ФГВ активов бывших «дочек» российских банков на Прозорро. Продажи Сегодня 15:47

Более 3 млрд грн: первые итоги продажи ФГВ активов бывших «дочек» российских банков на Прозорро. Продажи

На 3,2 млрд гривен Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших дочек российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об активах двух госбанков страны-агрессора — АО МР Банк (бывший Сбербанк) и ПАО Проминвестбанк . Это были дочерние структуры российских банков, выведенные с украинского рынка на второй день полномасштабного вторжения рф.

«Сегодня в обществе очень высокий запрос на эффективную продажу разного рода активов, связанных со страной-агрессором, в том числе активов российских госбанков. И государственная электронная торговая система Прозорро. Продажи помогает обеспечить реализацию таких активов прозрачным и открытым способом. ФГВ начала продажу таких активов через онлайн-аукционы в конце июля 2022 года. И чуть меньше чем за год — 264 успешных онлайн-аукциона, на которые в среднем приходит соревноваться более 3 участников. А цена благодаря конкуренции растет на 30%», — отметил председатель наблюдательного совета АО «Прозорро.Продажи» Илья Михайлов.

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«Такие результаты действительно легко объяснить. Ключевая причина — качество активов. На балансе этих двух банков, учитывая, что они были выведены с рынка не по причине неплатежеспособности, осталось немало ликвидных объектов недвижимости, на которые мы фиксируем высокий спрос. У нас есть абсолютно рекордные аукционы, во время которых цена продажи уже на первых торгах росла на 160 и более процентов, а участники торгов упорно боролись за победу. Но такие лоты — скорее исключения, ведь 95% активов банков — это кредиты. И если до этого мы в большинстве своем выставляли на продажу именно физическое имущество банков, то сейчас предлагаем рынку большее предложение по продаже прав требования по кредитам», — пояснил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов.

Среди активов АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк» на онлайн-аукционах Прозорро. Продажи ФГВ продал имущественные права, автомобили, элитные квартиры, земельные участки, офисные помещения, офисную технику, права требования по кредитным договорам.

Из успешных онлайн-аукционов в системе следующие:

продажа здания банка в центре Ивано-Франковска, площадью почти 3,8 тыс. кв. м, за которую соревновались 4 участника, и благодаря конкуренции победная ставка достигла 70 млн грн.

загородный комплекс в Конча-Заспе, который ФГО продал в январе этого года. В ходе торгов стартовая цена выросла в 2.7 раза со 187 млн ​​грн до 311 млн грн.

офисное здание ПАО «Проминвестбанк» в центре Запорожья, проданное в начале июня 2023 года более чем за 41 млн грн, что на 40% выше стартовой стоимости за недвижимость.

Как это работает

Покупая кредит, победитель аукциона получает право требовать возврата средств от должника или, например, в судебном порядке пытаться взыскать оформленный по договору залог. В этом случае при формировании своего ценового предложения каждый потенциальный покупатель оценивает как качество залога, так и закладывает потенциальные расходы на судебные процессы с должником.

Напомним, каждый желающий может принять участие в торгах ФГВ, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также граждан российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Прозорро. Продажи гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника, имеющего на это определенное законодательством право, к участию в аукционе, а также возможность любому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

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