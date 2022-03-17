Более 200 укрытий в Киеве уже подключили к Wi-Fi — Finance.ua

Более 200 укрытий в Киеве уже подключили к Wi-Fi

Сегодня 07:48 — Личные финансы

Более 200 укрытий в Киеве уже подключили к Wi-Fi

Киевские укрытия подключили к сети Wi-Fi.

Об этом сообщает hromadske.

Более 200 укрытий в Киеве уже подключили к Wi-Fi. К проекту подключились 19 провайдеров.

Карту с подключенными укрытиями можно увидеть здесь

Как установить интернет в хранилище?

Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку на сайте kyivcity.gov.ua . С вами свяжутся и сообщат о выезде монтажника.

Сообщите окружающим, что вы планируете подать заявку на установку Wi-Fi и для безопасности встретьте монтажника интернет-провайдера.

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