Более 200 перемещенных предприятий возобновили свою работу в безопасных областях — Finance.ua

Более 200 перемещенных предприятий возобновили свою работу в безопасных областях

Сегодня 19:44 — Казна и Политика

В рамках программы релокации Министерство экономики проработало более тысячи заявок на перемещение мощностей бизнеса, решившего уехать из областей, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Более 400 предприятий уже переехали, а 216 из них уже возобновили свою работу. Еще для около 500 предприятий уже подобраны площадки, сейчас они находятся на разных стадиях транспортировки „Укрзализныцей“, „Укрпочтой“, или собственными ресурсами (с компенсацией)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти активно задействованы в поиске площадок для предприятий, расселении работников, налаживании логистики.

Чаще всего убежище предоставляют Закарпатская, Львовская и Черновицкая области, также активно, но немного реже бизнес перемещается в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

«Для того чтобы все участники процесса релокации могли свободно контактировать друг с другом, запущена платформа цифрового взаимодействия. Программа релокации создает точки роста украинской экономики и защищает промышленный потенциал государства. После завершения боевых действий одной из приоритетных задач правительства будет возвращение релокированных предприятий в свои родные регионы, где они будут играть важную роль в возрождении экономической активности», — подытожили в Минэкономики.

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