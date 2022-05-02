Более 200 перемещенных предприятий возобновили свою работу в безопасных областях — Finance.ua
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Более 200 перемещенных предприятий возобновили свою работу в безопасных областях

Сегодня 19:44Казна и Политика
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В рамках программы релокации Министерство экономики проработало более тысячи заявок на перемещение мощностей бизнеса, решившего уехать из областей, где ведутся боевые действия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Более 400 предприятий уже переехали, а 216 из них уже возобновили свою работу. Еще для около 500 предприятий уже подобраны площадки, сейчас они находятся на разных стадиях транспортировки „Укрзализныцей“, „Укрпочтой“, или собственными ресурсами (с компенсацией)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что местные власти активно задействованы в поиске площадок для предприятий, расселении работников, налаживании логистики.
Чаще всего убежище предоставляют Закарпатская, Львовская и Черновицкая области, также активно, но немного реже бизнес перемещается в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.
«Для того чтобы все участники процесса релокации могли свободно контактировать друг с другом, запущена платформа цифрового взаимодействия. Программа релокации создает точки роста украинской экономики и защищает промышленный потенциал государства. После завершения боевых действий одной из приоритетных задач правительства будет возвращение релокированных предприятий в свои родные регионы, где они будут играть важную роль в возрождении экономической активности», — подытожили в Минэкономики.
По материалам: Agravery
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