Более 14 тысяч граждан и представителей бизнеса присоединились за прошлую неделю к покупке военных ОВГЗ — Finance.ua

Более 14 тысяч граждан и представителей бизнеса присоединились за прошлую неделю к покупке военных ОВГЗ

Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Более 14 тысяч граждан и представителей бизнеса присоединились за прошлую неделю к покупке военных ОВГЗ, доля вложений населения достигла рекордного показателя.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Министерство финансов с начала полномасштабного нападения России провело 30 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 60 млрд гривен, около 144,1 млн долларов и 176,5 млн евро.

Самый большой портфель военных ОВГЗ обычно сконцентрирован среди банков — первичных дилеров.

В то же время, на прошлой неделе количество вкладчиков среди граждан и бизнеса увеличилось с 43,3 тыс. до 58,1 тыс. грн.

По состоянию на 16 мая объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации составляет почти 5,7 млрд гривен (9,3% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ номинированных в гривне), 48 млн долларов (33,9% от общего объема военных ОВГЗ номинированных в долларах) и 26 млн евро (14,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро); нерезидентов — 300,4 млн гривен.

Доля граждан по объему вложений в военные облигации достигла рекордного показателя как по количеству покупателей ценных бумаг правительства, так и по показателю владения ими в соотношении.

Сегодня каждый желающий может присоединиться к покупке военных ОВГЗ и, таким образом, поддержать финансовую оборону Украины.

Национальный банк 22 марта 2022 начал публикацию статистики депозитария НБУ по военным облигациям на еженедельной основе.

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