Более 1000 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый мощный Ferrari в истории (фото) — Finance.ua

Более 1000 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый мощный Ferrari в истории (фото) 02.07.2023, 00:01 — Технологии&Авто

Более 1000 сил и 2,3 с до сотни: представлен самый мощный Ferrari в истории (фото), Фото: Ferrari

В Италии представили новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider. Экстремальные трековые суперкары выпустят лимитированной серией.

Подробности новинок раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Купе и кабриолет являются заряженными версиями гибридных Ferrari SF90. Их силовая установка, состоящая из 4,0-литрового V8 твин-турбо и пары электромоторов, стала мощнее — 1030 л.с.

Фото: Ferrari

С 8-ступенчатой ​​КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,3 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч. За замедление отвечают увеличенные карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

На заводском автодроме в Фиорано SF90 XX Stradale установил новый рекорд круга, то есть это самый быстрый Ferrari. В то же время полноприводный суперкар может проехать 25 км на электротяге со скоростью до 135 км/ч.

Фото: Ferrari

Суперкары Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили новый аэродинамический пакет с карбоновым обвесом и антикрылом, а также дополнительными воздухозаборниками. Это увеличило прижимную силу до 530 кг на скорости 250 км/ч.

В отделке салона преобладает легкая алькантара. Кроме того, новые Ferrari SF90 XX Stradale и Spider получили ковшеобразные спортивные кресла.

В общей сложности выпустят 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за 842 000 долларов и 599 кабриолетов Spider за 929 000 долларов. Большинство из них было раскуплено еще до премьеры модели.

Телеканал 24 По материалам:

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