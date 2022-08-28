Более 100 миллионов жителей Индии владеют криптовалютами — Finance.ua

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Более 100 миллионов жителей Индии владеют криптовалютами

Финтех и Карты
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Более 100 миллионов жителей Индии владеют криптовалютами
Более 100 миллионов жителей Индии владеют криптовалютами
Криптовалютная биржа KuCoin опубликовала отчет об использовании криптовалют в Индии.
Результаты показали, что 54% респондентов планируют конвертировать большую часть своего капитала в криптовалюту, и это несмотря на строгие правила налогообложения, установленные индийским законодательством.
KuCoin прогнозирует, что к 2030 году криптовалютный рынок в Индии достигнет 241 миллиона долларов США.
На сегодняшний день в Индии около 115 миллионов криптоинвесторов, которые либо хранят криптовалюту, либо торгуют ею. Правда, они сталкиваются с рядом трудностей — так, 41% респондентов не уверены, в какие криптовалюты инвестировать, 37% испытывают проблемы с управлением своими криптовалютными кошельками. Еще 27% респондентов не имеют четкого прогноза рынка и не могут дать оценку собственным криптоактивам, а 21% просто не понимают, как работает криптовалюта.

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KuCoin поинтересовались, почему индийцы желают инвестировать в криптовалютный рынок. 56% опрошенных считают, что криптовалюта — будущее финансового рынка, 54% считают, что криптовалюта позволит получить хорошую прибыль в долгосрочной перспективе. Еще 43% опрошенных инвестируют ради краткосрочной выгоды, в то время как 24% считают криптовалюту «хайпом и развлечением».
Таким образом, отчет KuCoin демонстрирует, что индийские инвесторы высоко ценят криптовалютный рынок. Большое количество населения страны не пользуется услугами мировых компаний-криптогигантов, поэтому многие биржи желают проникнуть в регион первыми.
Заметим, что индийские законодатели стремятся предотвратить любую незаконную деятельность, связанную с криптовалютным пространством. Они считают регулирование криптовалют сложным вызовом и ищут альтернативы этому процессу.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая крупная в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
noworries
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