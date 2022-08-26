Более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме — Finance.ua

Более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме Сегодня 11:15 — Личные финансы

Более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме, www.freepik.com

На программу правительства по компенсации работодателям 6500 гривен за трудоустройство переселенцев уже выделили 200 млн гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

По его словам, из выделенных на программу средств использовали чуть более половины — 110 млн гривен.

Переселенцев, которые устроились на работу по этой программе, насчитали 10 716 человек, из которых за последний месяц добавилось 1750.

«Работодатели не спешат. Только 6437 подали заявку на получение компенсации. За месяц добавилось примерно +1080 работодателей», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;

19 августа стало известно, что Кабмин выплатил первые 52,7 млн грн микрогрантов по программе «єРобота».

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