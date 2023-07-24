Более 1,4 тысячи коммунальных предприятий обанкротились в Украине за 10 лет — Finance.ua

Более 1,4 тысячи коммунальных предприятий обанкротились в Украине за 10 лет Сегодня 20:03 — Личные финансы

Более 1,4 тысячи коммунальных предприятий обанкротились в Украине за 10 лет

Рост банкротства КП в Украине наблюдался из года в год. В частности, рекордным оказался 2021 год.

Об этом пишет Опендатабот.

Чаще всего признавались неплатежеспособными и ликвидировались коммунальные предприятия в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областях. Из всех городов страны наибольшее количество таких КП зафиксировано в Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и Львове.

Вместо банкротства и проведения расчетов с кредиторами большинство КП до сих пор подают на самоликвидацию по решению собственников — следовательно, в судебном реестре появляется всего 10% дел. В случае, когда коммунальное предприятие самоликвидируется, избегая судебных процедур банкротства, кредиторы просто не успевают отреагировать и обратиться в суд для взыскания задолженности.

«До принятия Кодекса Украины по процедурам банкротства в 2019 году местные органы власти могли самовольно не применять судебные процедуры к коммунальным предприятиям. Так, проблемные КП не признавались банкротами, долги накапливались, а взыскать их было невозможно. В настоящее время привилегии отсутствуют и к коммунальным предприятиям применяются такие же процедуры, как и к другим юридическим лицам. ный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих — специалист по банкротству.

Расчет с кредиторами должен производиться за счет имущества предприятия — речь идет о так называемой ликвидационной массе банкрота. Однако не все имущество принадлежит именно КП, а может быть предоставлено общиной в пользование или управление. Таким образом, если у коммунального предприятия не найдется собственного имущества, то кредиторы остаются без удовлетворения своих требований.

Следует упомянуть, что коммунальные предприятия еще и обычно имеют специфический состав кредиторов — в основном это энергетические компании и государственные органы (ГНА, ФСС, ПФУ и т. п. ). Это усложняет решение большинства вопросов, в частности согласование действия арбитражного управляющего, порядок реализации активов банкрота и т. д. Соответственно затягиваются и общие сроки проведения процедуры банкротства.

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«Коммунальные предприятия-должники все еще крайне редко переходят к процедуре возобновления платежеспособности — санации. Это связано с многочисленным перечнем сложных условий и длительных согласований, которые необходимо учесть для реализации плана санации и конкретных санационных мероприятий не только с кредиторами (что само по себе довольно сложно), но и, главным образом, с органом местного самоуправления», — комментирует арбитражный управляющий.

Еще одна проблема — это фактическое отсутствие имущества, формально считавшегося на балансе коммунального предприятия. Если во время его «розысков» будут установлены факты незаконного выведения имущества или умышленное доведение до банкротства, — отвечают и третьи лица или органы, которые к этому приложили руку. Это могут быть как руководители предприятия, так и органы местного самоуправления.

В случае с некоммерческими КП ответственность может быть возложена на местные советы как на учредителя предприятия. Уже есть практика относительно таких взысканий с местных советов. В результате из-за дополнительных расходов местного бюджета возмещение долгов некоммерческих КП перекладывается на плечи жителей общины.

По общей процедуре банкротства долги погашаются за счет имущества банкрота. Если коммунальное предприятие коммерческое, то оно самостоятельно отвечает за свои обязательства, в частности, и долги.

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