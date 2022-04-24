Большой поток беженцев из Украины может стать позитивом для Европы: в МВФ объяснили, почему — Finance.ua

Большой поток беженцев из Украины может стать позитивом для Европы: в МВФ объяснили, почему

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Большой поток беженцев из Украины в ЕС из-за российского вторжения может стать позитивом. Страны Европы нуждаются в рабочей силе.

Об этом сообщается в интервью директора европейского департамента МВФ Альфреда Кэммера Голосу Америки.

«В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы», — сказал он.

По его словам, Польша принимает значительное количество беженцев — три миллиона из пяти миллионов покинувших Украину. Расходы для польского бюджета будут составлять, по оценкам, от 0,5 до 1% ВВП. Это немало.

«Однако Польша приветствует беженцев, и мы понимаем европейскую солидарность, солидарность многих европейских стран, когда речь идет о помощи украинским беженцам. Все же есть влияние на бюджет, и нам известно, что есть давление на рынок жилья, но есть значительное желание помочь, и поэтому мы считаем, что первая фаза была проведена очень успешно», — добавил он.

Ранее на этой неделе МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

Справка Finance.ua:

Заработать могут все: сколько платят людям без опыта работы. Не все работодатели готовы взять людей без опыта. И все же вакансий с такими возможностями хватает, и у них есть разные условия и уровень заработной платы.

украинский рынок труда переживает самый сильный кризис за последние 10 лет. Поэтому, как показал опрос, почти две трети претендентов (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты.

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