Большой кроссовер Chery может появиться в Украине — Finance.ua
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Большой кроссовер Chery может появиться в Украине

Фондовый рынок
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Большой кроссовер Chery может появиться в Украине
После официальных «шпионских» фото нового Chery Tiggo 9 появилась информация о технических характеристиках новинки.
Как стало известно, новый кроссовер предложат как с пятиместным, так и с семиместным салоном: в первом случае он будет оснащаться 2,0-литровым 254-сильным двигателем, семиступенчатым «роботом» 7DCT380 и передним приводом, а во втором ему достанется тот же мотор, связанный уже с другим «роботом» 7DCT400 и полным приводом.
Появится ли у флагмана новый восьмиступенчатый «автомат», пока неизвестно. Зато понятно, как отличать пятиместный кроссовер от семиместного — у пятиместной машины запасное колесо разместят в багажнике, а у семиместной «запаску» вынесут под днище.
Дату премьеры Chery Tiggo 9 производитель пока не объявлял, но СМИ уверены, что его представят на международном автосалоне в Гуанчжоу 18 ноября. В будущем такой кроссовер может выйти на украинский рынок, где автомобили марки Chery пользуются спросом.
По материалам:
mmr.ua
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