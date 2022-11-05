Большой кроссовер Chery может появиться в Украине — Finance.ua

Большой кроссовер Chery может появиться в Украине Сегодня 02:10 — Фондовый рынок

После официальных «шпионских» фото нового Chery Tiggo 9 появилась информация о технических характеристиках новинки.

Как стало известно, новый кроссовер предложат как с пятиместным, так и с семиместным салоном: в первом случае он будет оснащаться 2,0-литровым 254-сильным двигателем, семиступенчатым «роботом» 7DCT380 и передним приводом, а во втором ему достанется тот же мотор, связанный уже с другим «роботом» 7DCT400 и полным приводом.

Появится ли у флагмана новый восьмиступенчатый «автомат», пока неизвестно. Зато понятно, как отличать пятиместный кроссовер от семиместного — у пятиместной машины запасное колесо разместят в багажнике, а у семиместной «запаску» вынесут под днище.

Дату премьеры Chery Tiggo 9 производитель пока не объявлял, но СМИ уверены, что его представят на международном автосалоне в Гуанчжоу 18 ноября. В будущем такой кроссовер может выйти на украинский рынок, где автомобили марки Chery пользуются спросом.

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