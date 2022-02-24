Большинство украинских портов закрыто, железная дорога внесла изменения в графике, — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Большинство украинских портов закрыто, железная дорога внесла изменения в графике, — Мининфраструктуры

Сегодня 16:50Казна и Политика
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В настоящее время в Украине большая часть портов закрыта, никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.
Отмечается, что идет координация с военными. В Министерстве отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.
«По состоянию на 12:00 24 февраля большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями», — говорится в сообщении.
Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.
«Движение поездов в Харьков временно остановлено. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован. Из Донецкой и Луганской областей эвакуировано 3100 украинцев. Компания готовит еще вагоны. Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов» , — отмечает Мининфраструктуры.
Украинское небо остается закрытым. Сейчас большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.
По материалам: Espreso.tv
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