Большинство украинских портов закрыто, железная дорога внесла изменения в графике, — Мининфраструктуры

Сегодня 16:50 — Казна и Политика

В настоящее время в Украине большая часть портов закрыта, никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.

Отмечается, что идет координация с военными. В Министерстве отметили, что по-прежнему большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику.

«По состоянию на 12:00 24 февраля большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями», — говорится в сообщении.

Поезда в Харьков до сих пор остановлены, с целью безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

«Движение поездов в Харьков временно остановлено. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован. Из Донецкой и Луганской областей эвакуировано 3100 украинцев. Компания готовит еще вагоны. Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов» , — отмечает Мининфраструктуры.

Украинское небо остается закрытым. Сейчас большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью