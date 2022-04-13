Большинство продавцов не готовы снизить цену на свои подержанные авто, несмотря на «нулевую растаможку». — Finance.ua

Большинство продавцов не готовы снизить цену на свои подержанные авто, несмотря на «нулевую растаможку».

Появившаяся довольно неожиданно «нулевая растаможка» перевернула весь рынок и его участников.

Больше всего она повлияла на владельцев подержанных автомобилей, которые ожидали их продажи сейчас, или планировали продавать своих «железных коней» в ближайшее время.

Другими словами, бесплатное растаможивание поставило продавцов подержанных авто перед выбором: снизить цену до уровня «пригнанных» без налогов авто, или держать «старый прайс», пока не найдется покупатель, или «нулевая растаможка» не будет отменена. Как известно, такие правила будут действовать до отмены военного положения.

Журналисты Auto.ria провели опрос, в котором читателей попросили ответить на вопрос, что они будут делать после того, как на рынке появятся более дешевые «свежепригнанные» авто.

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Около 48% опрошенных сообщили, что сбросят цену до уровня близкого, как на более дешевые «свежепригнанные».

При этом 52% заявили, что будут держать цену до победы или вовсе откажутся от продажи автомобиля.

Справка Finance.ua:

Президент Украины поддержал очередные таможенные упрощения на период действия военного положения подписанием Закона № 2142-ІХ от 24.03.2022, который уже вступил в силу с 5 апреля. В Государственной таможенной службе Украины рассказали, каким образом сейчас оформляются автомобили, приобретенные за границей;



до принятия Закона, чтобы ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС.

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