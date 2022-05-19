Большинство поврежденных домов в Киеве восстановят до начала холодов — КГГА — Finance.ua
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Большинство поврежденных домов в Киеве восстановят до начала холодов — КГГА

Сегодня 09:18Казна и Политика
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Большинство поврежденных домов в Киеве восстановят до начала холодов — КГГАБольшинство поврежденных домов в Киеве восстановят до начала холодов — КГГА
Большинство домов в Киеве, поврежденных российскими оккупантами, восстановят до начала холодов.
Об этом в ходе телемарафона заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Сейчас проводятся подготовительные работы. У нас в городе около 400 зданий повреждены. Это более 200 жилых домов, около 70 объектов образования (школы, детсады), это больницы, детдома, объекты транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день на некоторых начались работы. (...) За теплый период времени года мы точно завершим работы, чтобы люди могли вернуться к жизни. В 90% поврежденных домов нужно заменить стекло, сделать фасадные работы и прочее», — сказал Поворозник.
Поворозник отметил, что сейчас идет подсчет денежных средств. Приблизительно 70-80 млн евро нужно, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру в Киеве.

Справка Finance.ua:

  • компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество в случае смерти владельцев смогут получить наследники или правопреемники;
  • Госмолодежьжилье объявило о проведении закупки 100 квартир в четырех областях для последующей передачи в аренду многодетным семьям, жилье которых разрушено в результате российской агрессии;
  • в Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья 🏢

По материалам: УНН
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