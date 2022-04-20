Большинство из обещанных G7 50 млрд евро на оружие для Украины уже собрали - Шольц — Finance.ua

Большинство из обещанных G7 50 млрд евро на оружие для Украины уже собрали - Шольц

Сегодня 11:42 — Казна и Политика

Большинство из обещанных G7 50 млрд евро на оружие для Украины уже собрали - Шольц

Страны G7 пообещали Украине 50 млрд евро, большинство из которых уже есть в распоряжении, остальные вскоре будут собраны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам в Берлине.

«В рамках нашего президентства в G7 мы готовы и активны в том, что помочь Украине по просьбе ее правительства оказать финансовую помощь на соответствующую сферу (закупка вооружений)... Речь идет в общей сложности о 50 млрд евро, существенная часть из которых уже обеспечена, но еще немного не хватает. Мы считаем своей задачей, как председательствующая страна, сделать это возможным», — сказал Шольц.

Он также напомнил, что доля ФРГ в обещанных со стороны ЕС 1,5 млрд евро на закупку вооружений для Украины велика.

По словам канцлера, работа со списком вооружений, которые передала украинская сторона, ведется очень активно.

В случае достижения договоренностей с предприятиями немецкая сторона сможет заплатить быстро, «не придется ждать».

Впрочем, признал Шольц, через несколько дней такое вооружение быть поставлено не может. Затем, повторил он, намного полезнее для украинских военных было бы получить вооружение советского образца, которое все еще есть у восточноевропейских стран, а они в свою очередь получат замену в виде современных западных образцов.

Заявления Олафа Шольца уже подверг критике посол Украины Андрей Мельник.

Он сказал, что слушал их «с большим разочарованием и горечью», ведь, несмотря на готовность Германии предоставить дополнительные средства на вооружение, за что украинцы благодарны, открытых вопросов остается гораздо больше, чем ответов.

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