Большие выплаты и не только: какие возможности появятся у срочников с 1 августа — Finance.ua
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Большие выплаты и не только: какие возможности появятся у срочников с 1 августа

Казна и Политика
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Президент Украины подписал закон № 9342, предусматривающий новый порядок доплат и отпусков военнослужащим — с 1 августа у солдат срочной службы изменятся выплаты, а также порядок отпуска.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Срочники будут получать ежемесячно дополнительное вознаграждение в размере 6000 гривен.
Кроме того, военнослужащие срочной службы, у которых она закончилась во время военного положения, а также те, военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев, по их собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.
Также им предоставляется отпуск до 30 дней в году без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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