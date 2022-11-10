Большие парковки во Франции обязали установить накрытия из солнечных батарей — Finance.ua

Большие парковки во Франции обязали установить накрытия из солнечных батарей Сегодня 22:49 — Энергетика

Большие парковки во Франции обязали установить накрытия из солнечных батарей

Над всеми большими парковочными площадками во Франции в ближайшие пять лет появится накрытие из солнечных батарей.

Об этом пишет The Guardian

«В соответствии с новым законодательством, утвержденным в рамках программы президента Эммануэля Макрона по переходу на возобновляемые источники энергии, все большие парковки во Франции будут накрыты солнечными панелями», — говорится в материале.

Отмечается, что утвержденный французским сенатом закон требует от владельцев всех парковок на минимум 80 мест накрыть их солнечными батареями. При этом владельцам площадок на 80-400 мест дается на это пять лет, а более чем на 400 мест — всего три.

«По меньшей мере половина площади больших площадок должна быть накрыта солнечными батареями», — утверждает издание.

По мнению французских законодателей, этот шаг способен выработать до 11 гигаватт энергии.

Издание добавляет, что в настоящее время во Франции рассматривается также законодательная инициатива по установке солнечных батарей вдоль автодорог и на сельскохозяйственных угодьях.

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Укрінформ По материалам:

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