Больше всего жилья в Турции покупают россияне — Bloomberg
Больше всего жилья в Турции покупают россияне, только в июне они приобрели почти 1900 объектов жилой недвижимости.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что в июне продажи турецких домов иностранцам подскочили более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордных 8630.
Причиной такой тенденции является, прежде всего, ускорение спроса со стороны граждан россии с начала российского вторжения в Украину.
В июне россияне приобрели 1887 домов. В целом же с начала года граждане рф приобрели 5849 домов в Турции, что делает их крупнейшими покупателями по национальности.
Также в средиземноморском курорте Анталия иностранцы совершили более 30% всех покупок жилья, или 2534 сделки. По всей стране иностранцы захватили 5,7% общего объема продаж.
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