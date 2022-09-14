Большая стройка: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023 — Finance.ua

Большая стройка: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023
В следующем году возобновится строительство дорог, являющееся частью масштабного проекта «Большая стройка».
Об этом сообщил в Телеграме нардеп Ярослав Железняк.
Когда началась война в Украине, Рада внесла изменения в бюджет-2022. Изменения коснулись и выделения денег на строительство дорог. Следовательно, все средства из дорожного фонда идут или на выплаты по долгам или на армию, согласно 38 статье действующего бюджета в этом году.
Железняк обратил внимание, что в проекте бюджета на 2023 год этой статьи уже нет. Поэтому деньги из дорожного фонда снова будут идти на строительство дорог.
«Поэтому возвращается все, как было раньше — деньги можно использовать на строительство дорог», — прокомментировал он.
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