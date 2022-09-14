Большая стройка: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023 — Finance.ua

Большая стройка: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023 Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Большая стройка: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023

В следующем году возобновится строительство дорог, являющееся частью масштабного проекта «Большая стройка».

Когда началась война в Украине, Рада внесла изменения в бюджет-2022. Изменения коснулись и выделения денег на строительство дорог. Следовательно, все средства из дорожного фонда идут или на выплаты по долгам или на армию, согласно 38 статье действующего бюджета в этом году.

Железняк обратил внимание, что в проекте бюджета на 2023 год этой статьи уже нет. Поэтому деньги из дорожного фонда снова будут идти на строительство дорог.

«Поэтому возвращается все, как было раньше — деньги можно использовать на строительство дорог», — прокомментировал он.

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Телеканал 24 По материалам:

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