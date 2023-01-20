Большая часть владельцев ВТС получает стабильную прибыль — Finance.ua

Большая часть владельцев ВТС получает стабильную прибыль Сегодня 19:15 — Криптовалюта

Большая часть владельцев ВТС получает стабильную прибыль

Несмотря на глобальный медвежий тренд, который сейчас наблюдается на криптовалютном рынке, большинство владельцев флагманского актива BTC продолжают получать прибыль.

Согласно свежим данным аналитиков IntoTheBlock, большинство инвесторов в BTC все еще находятся в плюсе. Эксперты считают, что это обусловлено торговлей Bitcoin выше «реализованной цены».

Аналитики определяют цену реализации как показатель, измеряющий стоимость всех BTC в обращении. Также учитывается курс активов, по которым их приобрели инвесторы. Следует отметить, что реализуемая цена отличается от спотовой — последняя указывает именно на текущую стоимость Bitcoin и основывается на динамике спроса и предложения. Специалисты подчеркивают, что в настоящее время реализуемая цена Bitcoin колеблется в пределах $19 700, при этом спотовая стоимость оценивается в $20 700.

В IntoTheBlock определили: около 59% владельцев ВТС в настоящее время получают прибыль. В свою очередь, 38% участников рынка страдают от убытков. Что касается остальных 3% инвесторов, то они вышли в ноль.

Эксперты напомнили, что большинство владельцев Bitcoin начали испытывать серьезные финансовые затруднения с августа прошлого года. При этом крушение биржи FTX только усугубило ситуацию. Тем не менее, исследователи отмечают положительную тенденцию на рынке и предполагают, что криптотрасль ждет постепенное восстановление.

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noworries По материалам:

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