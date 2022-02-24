Больницы приостанавливают плановые госпитализации и операции в Украине — Минздрав — Finance.ua
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0 800 307 555

Больницы приостанавливают плановые госпитализации и операции в Украине — Минздрав

Сегодня 17:43Казна и Политика
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В условиях военного положения медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся, но плановые операции приостанавливаются, сообщает Министерство здравоохранения.
«Все медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время учреждения здравоохранения приостанавливают плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение. В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление. Все больницы снабжены автономными источниками питания», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.
По материалам: Радіо Свобода
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