В условиях военного положения медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся, но плановые операции приостанавливаются, сообщает Министерство здравоохранения.
«Все медицинские учреждения будут оказывать помощь всем нуждающимся. В настоящее время учреждения здравоохранения приостанавливают плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение. В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление. Все больницы снабжены автономными источниками питания», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.