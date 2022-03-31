«Богородица с джавелином» собрала более 1 миллиона долларов для Украины (фото) — Finance.ua

«Богородица с джавелином» собрала более 1 миллиона долларов для Украины (фото)
Сегодня 18:00
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«Saint Javelin» стала символом сопротивления Украины после вторжения россии 24 февраля и собрала более 1 миллиона долларов.
Православная Мадонна, одетая в зеленое с противотанковой ракетой Javelin, вирусный мем нашел новое применение в руках Кристиана Бориса, маркетолога из Торонто, который был журналистом в Украине в 2014-2019 годах, пишет Kyiv Independent.
За несколько дней до начала войны Борис создал из вирусного мема наклейку за 10 долларов, чтобы помочь украинским сиротам, как он считал, скромным вкладом в помощь Украине. Он также создал сайт SaintJavelin.com, чтобы продавать эти наклейки в Интернете.
«Наклейка была случайностью», — сказал Борис.
Сначала он поставил цель в 30 000 долларов своей благотворительной организации. За месяц Борис собрал более 1 миллиона долларов, что стало неожиданным успехом для предпринимателя, который стал благотворителем.