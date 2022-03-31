«Богородица с джавелином» собрала более 1 миллиона долларов для Украины (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Богородица с джавелином» собрала более 1 миллиона долларов для Украины (фото)

Сегодня 18:00
76
«Богородица с джавелином» собрала более 1 миллиона долларов для Украины (фото)
«Saint Javelin» стала символом сопротивления Украины после вторжения россии 24 февраля и собрала более 1 миллиона долларов.
Православная Мадонна, одетая в зеленое с противотанковой ракетой Javelin, вирусный мем нашел новое применение в руках Кристиана Бориса, маркетолога из Торонто, который был журналистом в Украине в 2014-2019 годах, пишет Kyiv Independent.
За несколько дней до начала войны Борис создал из вирусного мема наклейку за 10 долларов, чтобы помочь украинским сиротам, как он считал, скромным вкладом в помощь Украине. Он также создал сайт SaintJavelin.com, чтобы продавать эти наклейки в Интернете.
«Наклейка была случайностью», — сказал Борис.
Сначала он поставил цель в 30 000 долларов своей благотворительной организации. За месяц Борис собрал более 1 миллиона долларов, что стало неожиданным успехом для предпринимателя, который стал благотворителем.
«Это совершенно потрясающе», — сказал Борис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.