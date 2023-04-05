Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу ПриватБанка в Лондоне — Finance.ua
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Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу ПриватБанка в Лондоне

Фондовый рынок
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Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу ПриватБанка в Лондоне
Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу ПриватБанка в Лондоне
Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту в судебном слушании по существу по иску ПриватБанка против его экс-владельцев.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
В ходе двухдневного процессуального слушания, которое проходило 29 и 30 марта, судья разрешил отдельным свидетелям по делу, в частности — экс-акционеру банка Игорю Коломойскому, давать показания из Украины посредством видеосвязи.
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Другие свидетели, включая большинство свидетелей, которые будут давать показания от имени ПриватБанка, будут участвовать в процессе лично в Лондоне.
Боголюбов, как заявили в ПриватБанке, не подал ходатайство для получения разрешения давать показания онлайн.
В начале процессуального слушания выяснилось, что он вообще не будет давать показания при слушании дела по существу. Причины такого решения не были озвучены. Также Боголюбов не вызвал никаких свидетелей в поддержку своей линии защиты.
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«Это может означать только то, что у него нет достойного ответа на утверждения мошенничества, высказанные против него», — заявили в ПриватБанке.
Решение Боголюбова подтвердил 29 марта его адвокат. Слушание данного дела должно начаться в июне 2023 года.
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Кроме того, на этом же слушании судья обязал Коломойского уплатить в суде 600 тыс. фунтов стерлингов. Это произошло после того, как судья в итоге разрешил экс-владельцу банка внести последние изменения в отзыв Коломойского по иску ПриватБанка.
Судья согласился, что Коломойский «был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом», и решил, что уплата в размере 600 тыс. фунтов стерлингов на счет суда обеспечит расходы ПриватБанка на проработку таких изменений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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