Богатые россияне хотят обменять недвижимость в Лондоне на квартиры в Дубае — FT — Finance.ua
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Богатые россияне хотят обменять недвижимость в Лондоне на квартиры в Дубае — FT

Сегодня 09:32Мир
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Богатые россияне пытаются обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае, отыскивая способы обойти финансовые ограничения, введенные после вторжения России в Украину.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на риелторов.
По данным газеты, риелторы в эмирате уже несколько недель пользуются списком доступных вариантов, среди которых, в частности, есть лондонский особняк стоимостью 34 млн фунтов стерлингов и апартаменты стоимостью 8 млн фунтов стерлингов.
Их предлагают россияне, которые готовы обменять свою лондонскую недвижимость на новое место жительства в Дубае, избегая при этом банковских переводов и финансового контроля.
Чтобы повысить привлекательность сделки, владельцы лондонских жилых площадей предлагают большие скидки", — говорят источники FT.
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В настоящее время около 1000 человек и компаний попали под санкции, а другим угрожают дополнительные проверки, а также трудности денежных переводов и открытия банковских счетов, пишет газета.
При этом в Дубае есть сомнения и относительно организации подобных соглашений, и относительно спроса: захотят ли резиденты ОАЭ идти на риск и заключать подобное соглашение, отмечает FT.
«Я очень сомневаюсь, что это может сработать: в Лондоне придется предоставить слишком много документов. Но это показывает, как далеко они [россияне] готовы зайти, чтобы уклониться от финансовой системы», — заявил бизнесмен из Дубая, которому список доступных в Лондоне вариантов показывал риелтор.
По словам одного из юристов, сложности с проведением сделки могут возникнуть из-за дополнительных платежей — гербового сбора и других комиссий в обеих юрисдикциях.
Другой специалист подчеркнул: если «продавец» не под санкциями, то подобные соглашения обмена можно заключать, они вполне законны.
Дубай стал любимым убежищем для богатых россиян и их состояний после начала вторжения россии в Украину и санкций против рф, пишет FT.
ОАЭ заняли нейтральную позицию и не стали применять к россии ограничения.
«Мы видим приток российских клиентов с начала войны в Украине, и это побудило нас создать специальный российский офис для их обслуживания», — сказал партнер юридической фирмы BSA Ahmad Bin Hezeem&Associates в Дубае Майкл Кортбави.
Закрытие крупных международных юридических фирм в Москве также создало пул талантливых людей, доступных для найма, добавил он.
Основатель агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи сообщил FT, что его компания зарегистрировала резкий рост стоимости сделок в этом году: он связал это, в частности, с притоком россиян в Дубай.
По материалам: Економічна Правда
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