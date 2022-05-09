Boeing завершил ремонт корабля Starliner и объявил дату второго тестового полета — Finance.ua

Boeing завершил ремонт корабля Starliner и объявил дату второго тестового полета

Boeing завершил ремонт корабля Starliner и объявил дату второго тестового полета, spacenews.com

Разработка многострадального главного конкурента Dragon SpaceX подходит к завершающему этапу. Менее чем через две недели корабль CST-100 Starliner наконец-то отправится в свой второй тестовый полет.

Об этом сообщает SpaceNews

Второй орбитальный тестовый полет (OFT-2) Starliner назначен на вечер 19 мая (1:54 20 мая по киевскому времени). NASA и Boeing пришли к выводу, что все ранее обнаруженные недостатки космического корабля устранены или скорректированы соответствующими изменениями в процедурах.

Сейчас идет подготовка CST-100 к запуску — его интеграция с ракетой-носителем Atlas V в здании вертикальной сборки ULA возле стартовой площадки SLC-41 База Космических сил США на мысе Канаверал.

Проблемы космического корабля Boeing

Напомним, OFT-2 (второй тестовый полет) почти состоялся в августе прошлого года, но его отменили за несколько часов до запуска. Первоначально задержка была вызвана внештатным срабатыванием двигателей российского модуля «Наука». Поэтому вся Международная космическая станция выполнила полтора оборота вокруг своей оси. Поэтому перед возвращением в нормальный режим эксплуатации орбитальную лабораторию решили как следует проверить. И корабли к ней несколько дней не запускали.

А на Земле в это время очередная предстартовая проверка Starliner обнаружила критическую неполадку — коррозию клапанов топливной системы. Из 24 однотипных узлов 13 отказались работать и отменили миссию для детального рассмотрения.

Причиной стало образование азотной кислоты из атмосферной влаги и небольших утечек тетраоксида азота (NTO, окислитель для двигателей корабля). Сами по себе небольшие количества подтекающих NTO сквозь тефлоновые прокладки — не новость. Эта особенность используемых материалов была известна давно и не являлась большой проблемой, с такими утечками все специалисты умели работать. Вопросов возникло два: откуда в топливной системе влага и как места коррозии не были выявлены в ходе предварительных осмотров или испытаний.

Boeing в сотрудничестве с NASA провела серию исследований и тестов по изучению феномена коррозии вентилей. По их итогам разработан ряд процедур, позволяющих избежать отказа узлов. В частности, заправка тетраоксидом азота будет теперь проходить гораздо позже во время предстартовой подготовки корабля. А сами вентили перед этим подвергнуты сухой очистке. Кроме того, с момента заправки окислителем и до запуска работоспособность каждого из них планируется проверять каждые 2-5 дней.

Вентили новой конструкции установят на следующие версии CST-100, если удастся успеть уже на то корабль, который улетит в первой пилотируемой миссии. Ее сроки на данный момент с предосторожностью обозначены как «конец года». Но, конечно, все зависит исключительно от итогов второго тестового полета.

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