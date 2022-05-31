Boeing Starliner готовится к первому полету с экипажем — Finance.ua

Boeing Starliner готовится к первому полету с экипажем

Boeing Starliner готовится к первому полету с экипажем

Марк Наппи, вице-президент и руководитель программы коммерческого экипажа Boeing заявил, что капсула Starliner готовится к своей первой миссии с астронавтами Crew Flight Test (CFT).

По словам Наппи, перед этим событием транспортное средство будет отправлено во Флориду для техосмотра. Он продлится до 9 июня, затем Boeing Starliner должен начать подготовку к первому полету с экипажем.

Предыдущая миссия под названием Orbital Flight Test 2 (OFT-2) завершилась не совсем гладко — примерно через полчаса после запуска два двигателя капсулы вышли из строя.

Тем не менее, NASA и Boeing намерены начать CFT до конца 2022 года. Целью миссии будет отправление астронавтов в орбитальную лабораторию. Список участников еще не объявили, но до конца лета эти и другие подробности полета, по словам руководителей обеих организаций, будут обнародованы.

В ночь с 19 на 20 мая Boeing совместно с NASA запустили новый космический корабль Starliner в МКС.

Внутри корабля был установлен макет астронавта с датчиками для отслеживания показателей полета. Астронавты на борту МКС встретили куклу Ройзи и транслировали событие онлайн.

Starliner также привез астронавтам более 180 кг полезной нагрузки, большую часть которой составляют продукты питания.

А уже 26 мая NASA и Boeing благополучно усадили космический корабль компании CST-100 Starliner в пустыне на западе Соединенных Штатов, завершив беспилотный орбитальный полет (OFT-2).

«Программа коммерческих экипажей NASA и наш отраслевой партнер, компания Boeing, сделали важный и успешный шаг на пути к увеличению количества пилотируемых космических полетов на МКС на американских космических кораблях с американской земли, — прокомментировал событие администратор NASA Билл Нельсон. — Миссия OFT-2 является результатом сотрудничества, которое позволяет нам внедрять инновации во благо человечества и вдохновлять мир с помощью открытий. Эта золотая эра космических полетов была бы невозможна без тысяч людей, проявивших настойчивость и вложивших свою страсть в это великое достижение».

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