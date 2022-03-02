Boeing прекращает обслуживание российских авиакомпаний, а American Express — сотрудничество с банками.

Сегодня 13:05 — Фондовый рынок

Американский авиационный гигант Boeing сообщил, что прекращает поддержку российских авиакомпаний и операции в Москве из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает NDTV с ссылкой на представителя компании Boeing.

«Мы приостановили основные операции в Москве и временно закрыли наш офис в Киеве», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что приостанавливают предоставление запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.

В Boeing подчеркнули: поскольку война продолжается, команда сосредоточена на обеспечении безопасности своих работников в регионе.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» использует самолеты Boeing 737 и 777.

Американская финансовая компания Аmerican Еxpress также объявила о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции российскими банками.

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