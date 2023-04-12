BMW увеличила продажи электромобилей на 83% в первом квартале — Finance.ua

BMW увеличила продажи электромобилей на 83% в первом квартале
Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в январе-марте продал 64,647 тыс. автомобилей на электроприводе, на 83% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Показатель включает в себя машины брендов BMW, Mini и Rolls-Royce. Продажа электромобилей бренда BMW взлетела более чем вдвое (на 112%) — до 55,979 тыс.
Совокупная продажа всех автомобилей трех брендов, входящих в группу BMW, в первом квартале сократилась на 1,5%, до 588,138 тыс. Руководство компании по-прежнему ожидает слабого увеличения продаж по итогам 2023 года.
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