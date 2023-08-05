BMW снимет с производства одну из своих моделей — Finance.ua

BMW снимет с производства одну из своих моделей 05.08.2023, 01:23 — Технологии&Авто

BMW снимет с производства одну из своих моделей

Немецкая компания BMW снимет с производства роскошный хэтчбек 6 ​​Series Gran Turismo. Модель перестанут выпускать с 2024 года.

Об этом сообщает Motor1

Хэтчбек BMW 6 Series Gran Turismo дебютировал в 2017 году. В 2021 году модель обновили, дополнив все силовые установки мягким гибридом.

Однако автомобиль так и не стал популярным из-за высокой стоимости и необычного дизайна, а сегодня модели сложно конкурировать с кроссоверами и седанами.

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Так, в 2022 году в Германии было продано лишь 509 единиц BMW 6 Series Gran Turismo. Таким образом, это самая непопулярная модель в линейке баварской марки. Поэтому вскоре BMW полностью избавится от линейки 6 Series.

В настоящее время BMW 6 Series Gran Turismo оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 188 до 335 лошадиных сил.

Как сообщалось, самый быстрый универсал BMW в истории рассекретили в преддверии премьеры. Речь идет о BMW M 5 Touring мощностью около 700 лошадиных сил.

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