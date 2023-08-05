BMW снимет с производства одну из своих моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW снимет с производства одну из своих моделей

Технологии&Авто
0
BMW снимет с производства одну из своих моделей
BMW снимет с производства одну из своих моделей
Немецкая компания BMW снимет с производства роскошный хэтчбек 6 ​​Series Gran Turismo. Модель перестанут выпускать с 2024 года.
Об этом сообщает Motor1.
Хэтчбек BMW 6 Series Gran Turismo дебютировал в 2017 году. В 2021 году модель обновили, дополнив все силовые установки мягким гибридом.
Однако автомобиль так и не стал популярным из-за высокой стоимости и необычного дизайна, а сегодня модели сложно конкурировать с кроссоверами и седанами.
Читайте также
Так, в 2022 году в Германии было продано лишь 509 единиц BMW 6 Series Gran Turismo. Таким образом, это самая непопулярная модель в линейке баварской марки. Поэтому вскоре BMW полностью избавится от линейки 6 Series.
В настоящее время BMW 6 Series Gran Turismo оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 188 до 335 лошадиных сил.
Как сообщалось, самый быстрый универсал BMW в истории рассекретили в преддверии премьеры. Речь идет о BMW M5 Touring мощностью около 700 лошадиных сил.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.